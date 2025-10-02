Wer hat Angst vorm bösen Wolf? „Rotkäppchen“ im Congress Center Villach

Wer hat Angst vorm bösen Wolf, der noch dazu ziemlich hungrig ist? Das Rotkäppchen mal sicher nicht. Da kann ihr der Jäger noch so viele Schauergeschichten erzählen, aber davon lässt man sich doch nicht einschüchtern, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Außerdem: Solange man nicht in den Wald geht, kann einem ja ohnehin nichts passieren.

Rotkäppchen am 12. Oktober im CCV

Wenn da nicht auch noch Rotkäppchens Großmutter wäre, die sich ausgerechnet mitten im Wald ihren Alterssitz eingerichtet hat und zum großen Leidwesen aller sehr unleidlich wird, wenn sie nicht ab und an mit kulinarischen Köstlichkeiten versorgt wird. Mit Speis und Trank und Tatendrang wagt sich das Rotkäppchen also in das dicke Dickicht des dunklen Waldes. Karten für das Gastspiel sind bei Ö-Ticket in sämtlichen Vorverkaufsstellen und online erhältlich.