Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt die neue Woolworth-Filiale in der Villacher Gewerbezeile.
Noch im Oktober eröffnet "Woolworth" in der Villacher Gewerbezeile.
Villach
02/10/2025
Noch im Oktober
#goodnews

In Maria Gail: Neues Geschäft steht kurz vor der Eröffnung

Mode, Haushaltswaren, Deko und Co.: Noch im Oktober 2025 eröffnet der Discounter "Woolworth" seine dritte Filiale in Villach. Mit ihr kehrt neues Leben in die Gewerbezeile ein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Entlang der Maria-Gailer-Straße in Villach haben sich bereits mehrere Handelsketten wie Billigsdorf, Action und TEDi angesiedelt. Nun verschlägt es einen weiteren Discounter in den Villacher Stadtteil. Am 23. Oktober 2025 eröffnet Woolworth in der Gewerbezeile 7 seine dritte Filiale. Bekannt ist der Store unter anderem für preisgünstige Bekleidung, Dekorationsartikel, Accessoires, Spiel-, Schreib- und Haushaltswaren sowie Tierzubehör.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die neue Woolworth-Filiale in der Villacher Gewerbezeile.
©5 Minuten
Es ist der dritte Woolworth-Store, der in Villach eröffnet. Zwei weitere gibt es im Badstubenweg sowie in der Kärntner Straße.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: