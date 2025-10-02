In Maria Gail: Neues Geschäft steht kurz vor der Eröffnung

Mode, Haushaltswaren, Deko und Co.: Noch im Oktober 2025 eröffnet der Discounter "Woolworth" seine dritte Filiale in Villach. Mit ihr kehrt neues Leben in die Gewerbezeile ein.

Entlang der Maria-Gailer-Straße in Villach haben sich bereits mehrere Handelsketten wie Billigsdorf, Action und TEDi angesiedelt. Nun verschlägt es einen weiteren Discounter in den Villacher Stadtteil. Am 23. Oktober 2025 eröffnet Woolworth in der Gewerbezeile 7 seine dritte Filiale. Bekannt ist der Store unter anderem für preisgünstige Bekleidung, Dekorationsartikel, Accessoires, Spiel-, Schreib- und Haushaltswaren sowie Tierzubehör.