Relief von Kärnten ab Samstag wieder geöffnet

Aufgrund eines Krankheitsfalls musste das Relief von Kärnten im Schillerpark vorübergehend schließen. Pünktlich zur "Langen Nacht der Museen" öffnet das Großmodell aber wieder!

Das Relief von Kärnten – Europas größte Landschaftsplastik – wird im Regelfall eindrucksvoll durch spektakuläre Ton-, Licht- und Bildeffekte und mit spannenden Kurzfilmen inszeniert. Aufgrund eines Krankheitsfalls musste die Attraktion in Villach jedoch vorübergehend schließen. Pünktlich zur „Langen Nacht der Museen“ ist es aber wieder geöffnet, teilt eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag mit. „Das Relief von Kärnten im Schillerpark ist ab Samstag, 4. Oktober, wieder regulär ab 10 Uhr für Besucher geöffnet.“