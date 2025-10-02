VSV-Adler scharf auf ersten Heimsieg der Saison

Gegen die Pioneers Vorarlberg wollen die VSV-Adler am Freitagabend ihren ersten Heimsieg der Saison in der Villacher Stadthalle feiern. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr.

Nach dem überzeugenden 8:3-Auswärtssieg in Linz und der erfolgreichen Reaktion auf drei Niederlagen haben die „Adler“ zuletzt auch den Titelfavoriten in Graz mit 4:3 bezwungen. Aktuell rangieren die Blau-Weißen mit zehn Punkten aus sechs Spielen auf Tabellenplatz fünf. Am Freitagabend wollen sie nun auch gegen die Pioneers Vorarlberg punkten. Diese befinden sich wiederum im Tabellenkeller.

VSV will Erfolgsserie gegen Vorarlberg fortsetzen

Mit nur drei Punkten aus sechs Spielen liegen die Vorarlberger derzeit auf Platz 12, punktgleich mit Innsbruck und Linz. Ihren bislang einzigen Sieg fuhren sie beim 4:2 gegen Wien ein. Das direkte Duell spricht zudem eine klare Sprache: In den letzten zehn Begegnungen gingen acht an die Villacher, darunter alle fünf jüngsten Aufeinandertreffen. Noch bemerkenswerter ist die Heimbilanz: Zuhause hat der VSV gegen die Pioneers noch nie verloren, sondern alle bisherigen sechs Partien gewonnen.