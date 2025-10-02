Brutale Attacke: Mann wird auf offener Straße krankenhausreif geschlagen

Zu einer heftigen Familienauseinandersetzung kam es am Donnerstag in der Auer-von-Welsbach-Straße in Villach. Vater und Sohn traten auf offener Straße auf einen 41-Jährigen ein. Der Mann trug schwere Verletzungen davon.

Passanten hatten beobachtet, wie die beiden Männer den 41-Jährigen mit auf brutale Art und Weise mit Faustschlägen und Fußtritten verletzten. „Kurz nach der Attacke fuhren die zwei Tatverdächtigen mit einem Auto weg und ließen den offensichtlich schwerverletzen Mann liegen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villach-Auen.

Kennzeichen führte zu Tatverdächtigen

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fehlte auch von dem Schwerverletzten jede Spur. Glücklicherweise hatten sich Zeugen das Kennzeichen der mutmaßlichen Täter notiert. „An der Zulassungsadresse des Wagens trafen Polizisten auf eine Frau und zwei Männer“, so die Exekutive weiter. Erstere gab an, dass es sich bei dem Verletzten um ihren 41-jährigen Sohn handle. Als Tatverdächtige nannte sie ihren 63-jährigen Ehemann sowie ihren 39-jährigen Sohn.

Opfer musste nach Attacke sofort ins Krankenhaus

Die Beamten veranlassten daraufhin, dass der Rettungsdienst sowie eine weitere Streife sich zur Wohnadresse des Opfers aufmachten. „Der Mann musste sofort in das LKH Villach eingeliefert werden“, so die Polizisten. Die beiden Tatverdächtigen – es handelt sich um armenische Staatsbürger – verweigerten die Aussage. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.