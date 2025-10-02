Gemeinsam stark: Demonstration gegen Gewalt an Frauen

Ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen: Im Rahmen des Projektes "StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt" geht am kommenden Montag, dem 6. Oktober 2025 eine Demonstration in Villach über die Bühne.

„Jeder Schritt bei der Demo ist ein Schritt in Richtung Sicherheit, Respekt und Gleichberechtigung“, betonen die StoP-Koordinatorinnen in Villach, welche am Montag, um 15 Uhr, zu der Demonstration in Villach einladen. Der Treffpunkt befindet sich direkt beim EqualiZ in der Italienerstraße. Teilnehmen können alle, die für ein friedvolles Miteinander eintreten wollen. Musikinstrumente – wie Trommeln oder Rasseln – sind willkommen, um die Botschaft laut und sichtbar in die Stadt zu tragen. Vor Ort können gegen eine freiwillige Spende auch T-Shirts erworben werden. Der Erlös kommt direkt dem StoP-Projekt zugute.

Gemeinsam laut sein

Auch die Stadt Villach ist als Kooperationspartner dabei: „Wir unterstützen das Projekt StoP, weil es ein wichtiges Ziel verfolgt: Stadtteile, in denen Respekt und Solidarität stärker sind als Gewalt und Schweigen. Jede Nachbarschaft soll ein sicherer Ort für Frauen sein“, so Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).