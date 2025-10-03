Recht praktisch: JusHAK-Schüler bekommen eigenen Kodex

Villachs JusHAK-Schüler erhielten kürzlich eigene Kodizes, damit sie in ihrer Ausbildung bestmöglich unterstützt werden. Gesponsert wurden diese von der Rechtsanwaltskammer und der Notariatskammer Kärnten.

Die JusHAK an der HAK Villach hat mit der Rechtsanwaltskammer Kärnten und der Notariatskammer Kärnten seit Beginn zwei starke Partner an ihrer Seite. Neben Vorträgen und Workshops ermöglichen beide Kammern regelmäßig Schnuppertage und Praktika und öffnen den Schülern so den Blick in die Praxis unterschiedlicher Rechtsbereiche.

Je ein Exemplar für Schüler

Nun haben die beiden Kammern die Schüler der 2 AK-J mit je einem Exemplar des JusHAK-Kodex ausgestattet. Die feierliche Übergabe erfolgte durch die Rechtsanwälte Suppan und Lassnig. Mit den Kodizes erhalten die Jugendlichen direkten, haptischen Zugang zu den für sie relevanten Gesetzen, können Paragraphen und Artikel selbst nachschlagen und so von Anfang an eine saubere juristische Recherche- und Zitierpraxis erlernen. Besonders erfreulich: Beim JusHAK-Kodex handelt es sich um eigens für die JusHAK konzipierte und ausschließlich für diese Schulform erhältliche Kodexausgaben. Damit arbeiten die Schüler mit Materialien, die exakt auf das Curriculum und die Bedürfnisse der JusHAK zugeschnitten sind.

Hohe Qualität und Mehrwert der Zusammenarbeit

Im Rahmen der Übergabe berichteten die Schüler von ihren Erfahrungen und Aktivitäten des vergangenen Schuljahres. Von allen Seiten wurde die hohe Qualität und der Mehrwert der Zusammenarbeit betont – ein starkes Zeichen dafür, wie fruchtbar die Verbindung von Schule und Rechtsberuf bereits gelebt wird. Die HAK Villach dankt der Rechtsanwaltskammer Kärnten und der Notariatskammer Kärnten herzlich für die verlässliche Unterstützung und die engagierte Begleitung unserer JusHAK.