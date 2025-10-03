Bauarbeiten in Nikelsdorf: Paternioner Straße wird saniert

Tiefe Risse und Verdrückungen: Im Ortsteil Nikelsdorf wird ein 400 Meter langes Teilstück der L42 Paternioner Straße saniert. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 300.000 Euro.

Bis Ende Oktober wird ein Abschnitt der L42 Paternioner Straße im Ortsteil Nikelsdorf saniert. „In den letzten Jahren haben wir somit insgesamt über eine halbe Million Euro in die Sanierung der Landesstraße investiert“, weiß der zuständige Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Zusätzlich wird in diesem Abschnitt auch ein neuer Geh- und Radweg errichtet. Die Kosten dafür übernimmt jedoch die Gemeinde.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Halbseitige Straßensperre

In den nächsten Wochen wird der Böschungsbereich erweitert, um Platz für den Geh- und Radweg zu schaffen, Randleisten abgetragen, der Fahrbahnbelag durchgefräst und gemeinsam mit dem Geh- und Radweg neu asphaltiert. Die Arbeiten dauern bis Ende Oktober und können bei halbseitiger Straßensperre unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden. Mit temporären Wartezeiten ist zu rechnen.