Mit gestohlenem Auto unterwegs: Profi-Dieb in Kärnten gestoppt

Ein professioneller Autodieb ging am Dienstag einer Streife der Villacher Autobahnpolizei ins Netz. Der 39-jährige Mann steht in Verdacht, Fahrzeuge gestohlen und gewinnbringend weiterverkauft zu haben.

Ein Auto mit deutschem Kennzeichen wurde am Dienstag von einer Streife der Autobahnpolizei Villach aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein in Deutschland gestohlenes Fahrzeug handelte. Der Lenker – ein 39-jähriger Rumäne – steht in Verdacht, mehrere Fahrzeuge gestohlen zu haben. In der Folge soll der Mann versucht haben, diese gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Zusammenarbeit mit deutschen Behörden

„Es ist davon auszugehen, dass die Taten im Rahmen einer kriminellen Organisation geplant und von deren Mitgliedern ausgeführt wurden“, heißt es vonseiten der Polizei. Der entstandene Schaden beläuft sich derzeit auf eine niedrige sechsstellige Summe. Der Mann zeigte sich zu den vorgeworfenen Sachverhalten übrigens nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Anzeige auf freien Fuß an. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) verfügte die Einlieferung des 39-Jährigen in das Polizeianhaltezentrum Villach zum Zwecke der Schubhaft.