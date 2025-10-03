Tradition lebt: Villach gedenkt der Kärntner Volksabstimmung

Am kommenden Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, findet vor dem Friedensdenkmal am Oberen Kirchenplatz in Villach wieder die traditionelle Gedenkfeier anlässlich der Kärntner Volksabstimmung statt.

Traditionsverbundene Villacher, Abordnungen der Verbände, des Bundesheeres, der Institutionen und der Brauchtumsvereine werden am 9. Oktober 2025 wieder gemeinsam der Opfer des Kärntner Abwehrkampfes und der Volksabstimmung gedenken. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) hat dazu auch wieder Mitglieder der Jugendfeuerwehren und des Turnvereines eingeladen.

Musik und Festrede

Die Festrede wird Landeshauptmann a.D. und Präsident des Europahauses Klagenfurt, Christof Zernatto, halten. Mitglieder des Villacher Jugendrates sind für den Prolog verantwortlich. Die Gedenkveranstaltung beginnt mit einem Platzkonzert des Kelag-Blasochesters, um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Der eigentliche Festakt findet dann um 18.15 Uhr vor dem Friedensdenkmal auf dem Oberen Kirchenplatz statt.