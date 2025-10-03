Mädchenfilmtag im Stadtkino: Villach startet Aktionswoche

Das Frauenbüro der Stadt Villach und EqualiZ laden gemeinsam am Samstag, dem 11. Oktober 2025, zum kostenlosen Kinoabend ein. Ab 17.30 Uhr flimmert die Geschichte von „Little Women“ über die Leinwand.

„Mit diesem Abend können wir auch eine jüngere Zielgruppe mit unseren Angeboten erreichen. Es geht uns darum, Filme zu zeigen, die junge Frauen bewegen, inspirieren und stärken“, betont Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) als zuständige Frauenreferentin. Der Film wurde gemeinsam mit Mädchen ausgewählt. Frauenbeauftragte Alisa Herzog ergänzt: „Es ist uns wichtig, Räume für Mädchen und junge Frauen zu schaffen, in denen Kreativität, Selbstbewusstsein und Vielfalt wachsen können.“

Teilnahme ist kostenlos

Auch EqualiZ verweist auf den Hintergrund: „Der Mädchentag macht deutlich, dass junge Frauen nach wie vor Benachteiligungen aufgrund ihres Geschlechts erleben. Mit diesem Filmabend eröffnet Villach eine Aktionswoche, in der viele Veranstaltungen die Ideen und Anliegen von Mädchen sichtbar machen.“ Für den Kinoabend muss man sich nur über villach.at/maedchenfilmtag anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.