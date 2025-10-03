VSV feiert 5:2-Heimsieg über die Pioneers

Der EC iDM Wärmepumpen VSV zeigte sich zuhause von seiner starken Seite und gewann gegen die Pioneers Vorarlberg klar mit 5:2. Schon im ersten Drittel legten die „Adler“ den Grundstein für den Erfolg.

Die Villacher starteten druckvoll ins Match und wurden früh belohnt: Elias Wallenta traf in der 13. Minute zum 1:0. Kurz darauf legte Martin Katic nach und erhöhte auf 2:0 für die Kärntner. Wenige Sekunden vor der ersten Pause vergab Alexander Rauchenwald noch eine Topchance auf das dritte Tor.

Scherbak und van Nes treffen im Mitteldrittel

Auch im zweiten Abschnitt blieben die Hausherren gefährlich. Nikita Scherbak stellte nach einem schnellen Gegenstoß auf 3:0. Die Pioneers meldeten sich aber zurück: Zuerst traf Dornbach in der 33. Minute, dann verkürzte Allen kurz vor Drittelende auf 4:2. Dazwischen hatte Gianni van Nes im Powerplay das 4:1 erzielt.

Hughes macht alles klar

Im Schlussdrittel drängten die Pioneers auf den Anschluss, fanden aber mehrmals in Goalie Alexander Swette ihren Meister. In der 58. Minute sorgte schließlich John Hughes nach Vorarbeit von van Nes für den 5:2-Endstand. Damit feierten die Villacher einen verdienten Heimsieg.