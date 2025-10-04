Skip to content
/ ©Bad Bleiberg
Das Bild auf 5min.at zeigt den Besuch des Bürgermeisters von Bad Bleiberg in einem Betrieb.
CR Wrap in Bad Bleiberg veredelt Fahrzeuge.
Bad Bleiberg
04/10/2025
Neuer Betrieb

Neueröffnung in Bleiberg: CR Wrap veredelt Fahrzeuge

In Bad Bleiberg gibt es einen neuen Betrieb. Bei CR Wrap kann man sich sein Fahrzeug mit Lackschutzfolien veredeln lassen.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Darüber hinaus bietet der Einmannbetrieb auch Scheibentönungen, Grafiken und Beschriftungen an. Damit deckt CR Wrap ein breites Spektrum an Möglichkeiten ab, um Fahrzeuge optisch und funktional aufzuwerten, heißt es in einer Aussendung der Marktgemeinde Bad Bleiberg.

Bürgermeister besucht Betrieb

„Die Nachfrage nach Individualisierung von Fahrzeugen steigt stetig, gleichzeitig gibt es in unserer Region nur wenige Anbieter in diesem Bereich. Umso mehr freut es mich, dass Bad Bleiberg mit CR Wrap nun ein weiteres attraktives Angebot vorweisen kann.  Ich wünsche Herrn Cetin alles Gute und viel Erfolg“, betont Bürgermeister Christian Hecher beim Betriebsbesuch.

