Tracht auspacken und ab zum Fitnessstudio? Ja genau das gab es gestern beim INJOY Villach. Das Team lud zum hauseigenen Oktoberfest.



Am Freitag, 3. Oktober lud das INJOY Villach zum Oktoberfest: Das Fitnessstudio verwandelte sich in eine Feierzone. Schon am Nachmittag herrschte auf dem Gelände tolle Stimmung: Vor dem Studio wurde ein Zelt aufgebaut und es gab Gegrilltes, sowie auch eine große Auswahl an Getränken. Es wurde gelacht, gespielt und geschlemmt. Das INJOY-Team zeigte sich von seiner geselligen Seite und auch viele Mitglieder nutzten die Gelegenheit, den sportlichen Alltag einmal etwas lockerer anzugehen.

„Es macht einfach Spaß“

Studio-Chef Michael Wurzer freute sich über die gelungene Veranstaltung: „Es ist schön zu sehen, wie hier alle zusammenkommen: Unser Team, langjährige Mitglieder und neue Gesichter. Gemeinsam zu essen, zu trinken und tolle Gespräche zu haben. Es machte einfach Spaß. Das zeigt, was unser INJOY Villach ausmacht: Gemeinschaft, Motivation und Lebensfreude.“ Auch 5 Minuten war vor Ort und kann bestätigen: Tolle Stimmung, gutes Gegrilltes, erfrischende Getränke und viele nette Gespräche machten das Oktoberfest im INJOY Villach zu einem gelungenen Nachmittag.