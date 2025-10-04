Drei Siege in Serie: Bleibt der VSV auch gegen Ungarn unbesiegbar?

Hydro Fehérvár AV19 gastiert am Sonntagabend beim EC iDM Wärmepumpen VSV in der Villacher Stadthalle. Gegen die Ungarn wollen die Blau-Weißen ihren vierten Sieg en Suite feiern. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV präsentiert sich derzeit in starker Form: Mit drei Siegen in Serie – 8:3 in Linz, 4:3 in Graz und 5:2 gegen Vorarlberg – rangieren die Adler aktuell auf Platz 4 der Tabelle. Aus sieben Spielen holten sie bei vier Siegen, zwei Niederlagen sowie einer Overtime-Niederlage 13 Punkte, und zwar bei einem Torverhältnis von +2 (24:22).

Fehérvár braucht dringend ein Erfolgserlebnis

Ganz anders sieht die Situation bei Hydro Fehérvár AV19 aus: Die Ungarn kassierten zuletzt drei Niederlagen in Serie gegen Graz (4:9), Ljubljana (2:3) und Pustertal (1:3) und stehen derzeit auf Platz 10 mit sieben Punkten aus sechs Spielen. Das Torverhältnis beträgt übrigens -10 (13:23). Auch das direkte Duell ist traditionell spannend: In den letzten fünf Begegnungen gewann Fehérvár dreimal, der VSV zweimal. Über die letzten zehn Partien liegt die Bilanz ausgeglichen bei fünf Siegen für jede Mannschaft.