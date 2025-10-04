Skip to content
/ ©Irene Soudat
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen mit einem Spendencheck vor der Pfarrkindertagesstätte Liliput in Arnoldstein.
Große Freude herrschte in der Pfarrkindertagesstätte Liliput in St. Leonhard bei Siebenbrünn.
Arnoldstein
04/10/2025
Freude ist groß

2.000-Euro-Spende für Kindertagesstätte

Eine Spende in Höhe von 2.000 Euro ermöglicht der Pfarrkindertagesstätte Liliput nicht nur den Ankauf von neuem Spielzeug. Auch ein großer Spielturm soll im Garten der Einrichtung errichtet werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(52 Wörter)

Überreich wurde die Spendensumme von den Kinderfreunden Arnoldstein. Möglich wurde das durch den starken Rückhalt aus der Bevölkerung: Der Erlös stammt nämlich aus verschiedenen Veranstaltungen, welche im Laufe des Jahres stattfanden und großen Zuspruch bei den Bürgern der Marktgemeinde fanden.

