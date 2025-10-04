2.000-Euro-Spende für Kindertagesstätte

Eine Spende in Höhe von 2.000 Euro ermöglicht der Pfarrkindertagesstätte Liliput nicht nur den Ankauf von neuem Spielzeug. Auch ein großer Spielturm soll im Garten der Einrichtung errichtet werden.

Überreich wurde die Spendensumme von den Kinderfreunden Arnoldstein. Möglich wurde das durch den starken Rückhalt aus der Bevölkerung: Der Erlös stammt nämlich aus verschiedenen Veranstaltungen, welche im Laufe des Jahres stattfanden und großen Zuspruch bei den Bürgern der Marktgemeinde fanden.