Einsatz am Mittagskogel: Wanderer in alpiner Notlage

Die Bergrettung sowie die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle wurden am Samstag zum Mittagskogel im Bezirk Villach-Land alarmiert. Zwei Kletterer aus Klagenfurt sind dort in eine alpine Notlage geraten.

Die Klagenfurter – es handelte sich um einen 33-jährigen Mann sowie eine 28-jährige Frau – unternahmen am Samstagvormittag eine Wanderung über den Westgrat auf den Mittagskogel. Bei einer Kletterpassage mussten sie schon ihren Hund zurücklassen. Im Zuge des Aufstieges kamen sie schließlich vom Weg ab und gerieten in unwegsames Gelände.

Polizeihubschrauber rückte aus

„Da sie nicht mehr weiter- noch zurückkonnten, setzten sie gegen 15.20 Uhr einen Notruf ab“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Faak am See. Ein Mitglied der Bergrettung wurde in der Folge von der Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle zu den beiden Klagenfurtern geflogen. „Er führte eine Seilbergung durch“, so die Polizisten.

Auch der Hund wurde gerettet

Die beiden wurden unverletzt zur Bertahütte gebracht. Dort wurden sie von der Polizei ins Tal gebracht. „Da der Hund nicht mit dem Hubschrauber geborgen werden konnte, wurde er von einem Bergretter zu Fuß zu den beiden Wanderern gebracht“, erklären die Beamten abschließend.