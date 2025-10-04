Kurzschluss: Auto brennt plötzlich lichterloh

Ein brennendes Auto rief am Samstagnachmittag die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Velden sowie der Polizei auf den Plan.

Zu einem Einsatz kam es am Samstag in Velden.

Auf einem Parkplatz in Velden am Wörthersee hatte ein Auto Feuer gefangen. „Da die verständigten Polizisten vor der Feuerwehr eintrafen, versuchten diese mit einem Handfeuerlöscher ein Übergreifen der Flammen auf einen weiteren Wagen zu verhindern“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion.

Elektrischer Kurzschluss

Letztendlich löschten die Florianis den Vollbrand des Motorraumes. In der Folge wurde die Besitzerin von der Polizei eruiert. „Sie gab an, dass das Fahrzeug bereits seit fünf Monaten mit Getriebeschaden am Parkplatz abgestellt ist.“ Brandursache dürfte ein elektrischer Kurzschluss gewesen sein.

