Junge Talente im Fokus: Afritz wird zum Skate-Hotspot

Die Skate-Szene trifft sich am 18. Oktober 2025 in Afritz am See. Beim G-TAL Skate Jam warten unter anderem ein Trick-Contest sowie diverse Fun-Challenges.

Im Skatepark in Afritz am See geht am 18. Oktober der G-TAL Skate Jam über die Bühne. Das Event kombiniert sportlichen Wettkampf mit Unterhaltung. In professionell betreuten Beginner-Workshops werden die jüngsten Teilnehmenden spielerisch und sicher an die Sportart herangeführt. Zudem warten ein Best-Trick-Contest sowie Fun-Challenges. Musik, Kulinarik und ein lebendiges Rahmenprogramm runden das Erlebnis ab. Veranstaltet wird das Event vom Verein G-TAL / Nocky Mountains. Ziel ist es, jungen Menschen die Freude am Boardsport näherzubringen.