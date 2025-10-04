Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg. / G-TAL / Nocky Mountains
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie jemand im Skatepark in Afritz einen Skateboard-Trick durchführt. Rundherum stehen Jugendliche, die zusehen.
Ziel des G-TAL Skate Jams in Afritz ist es, jungen Menschen die Freude am Boardsport näherzubringen.
Afritz am See
04/10/2025
Am 18. Oktober
#goodnews

Junge Talente im Fokus: Afritz wird zum Skate-Hotspot

Die Skate-Szene trifft sich am 18. Oktober 2025 in Afritz am See. Beim G-TAL Skate Jam warten unter anderem ein Trick-Contest sowie diverse Fun-Challenges.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Im Skatepark in Afritz am See geht am 18. Oktober der G-TAL Skate Jam über die Bühne. Das Event kombiniert sportlichen Wettkampf mit Unterhaltung. In professionell betreuten Beginner-Workshops werden die jüngsten Teilnehmenden spielerisch und sicher an die Sportart herangeführt. Zudem warten ein Best-Trick-Contest sowie Fun-Challenges. Musik, Kulinarik und ein lebendiges Rahmenprogramm runden das Erlebnis ab. Veranstaltet wird das Event vom Verein G-TAL / Nocky Mountains. Ziel ist es, jungen Menschen die Freude am Boardsport näherzubringen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: