Plan der Touristiker: Kärntner See wird offiziell umgetauft

Vielen wird es vielleicht bereits aufgefallen sein: Auf Karten, Wegweisern und Hinweisschildern ist einmal vom Feldsee die Rede und ein anderes Mal vom Brennsee. Das wird schon bald anders sein.

Der idyllische See im Gegendtal wird offiziell umgetauft und heißt künftig nur noch Brennsee. Es ist der Punkt 12 auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatsitzung, die am Mittwoch stattfinden wird. Da heißt es: „Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Antrag auf Änderung des amtlichen Namens des Sees Feldsee in Brennsee“.

Umbenennung des Sees

Bürgermeisterin Michaela Oberlassnig (SPÖ) schildert im Gespräch mit 5 Minuten den Hintergrund des Vorhabens: „Das wollen vor allem die Touristiker, die schon immer auf die verwirrende Namensgebung hingewiesen haben. Und es gibt ja tatsächlich einen anderen Feldsee. Künftig heißt unserer ganz offiziell und nur noch Brennsee.“ So einfach ist es übrigens nicht, da muss auch eine historische Beweisführung erledigt werden, was in diesem Fall recht einfach gelingen wird.

Schnapsbrennerei soll Namensgeber werden

Denn der Name des 41 Hektar großen Sees leitet sich vermutlich von der bereits 1632 erwähnten Schnapsbrennerei im Haus Brenn am damals noch „Obersee“ genannten Gewässer ab. Und es gab ja auch einen „Untersee“, das ist der jetzige Afritzer See, der übrigens zur Gänze im Gemeindegebiet von Feld am See liegt. Mit der nun bevorstehenden offiziellen Umbenennung hat die Gemeinde Feld am See also zwei Seen, den Brennsee und den Afritzer See.