Diese Fellnasen warten im Tierheim Villach auf dich

Im Tierheim Villach warten zahlreiche Tiere darauf, ein liebevolles Zuhause zu finden. Interessierte haben die Möglichkeit, sie kennenzulernen und vielleicht ihren perfekten tierischen Begleiter zu entdecken. Hier sind einige der Schützlinge, die sich nach einer zweiten Chance sehnen.

Yuko sucht hundeerfahrene Menschen

Yuko ist ein energiegeladener Rüde, der im Tierheim auf sportliche, hundeerfahrene Menschen wartet. Der kastrierte Mischlingsrüde wurde am 19. Juli 2020 geboren. Er hat zwar noch nicht viel Erziehung genossen, ist aber sehr lernfähig und aufmerksam. Yuko liebt Bewegung, kommt gut mit anderen Hunden zurecht und würde sich in einer aktiven Familie mit älteren Kindern wohlfühlen. Wer einen treuen, sportlichen Begleiter sucht, sollte Yuko unbedingt kennenlernen.

©Tierheim Villach

Roxana ist auf der Suche nach einem ruhigen Zuhause

Roxana wartet im Tierheim Villach auf ein ruhiges Zuhause bei geduldigen Menschen. Sie ist noch etwas schüchtern, lässt sich nur selten anfassen, zeigt aber Potenzial, mit viel Zeit und Vertrauen zutraulicher zu werden. Sie wurde bereits kastriert. Mit anderen Katzen versteht sie sich gut und wäre ideal als Zweitkatze. Die 9-jährige Roxana liebt den Freigang und wünscht sich ein Zuhause mit Garten oder gesichertem Auslauf. Wer ihr eine Chance gibt, bekommt eine stille Gefährtin mit viel Herz.

©Tierheim Villach

Sonnenanbeter „Sid“ sucht einen neuen Dosenöffner

Kater „Sid“, männlich kastriert, schwarz, alter ca. 5 Jahre alt

Kater „Sid“ lebt derzeit im Tierheim und sucht ein ruhiges Zuhause mit Freigang. Er ist sehr neugierig und erkundet gerne den Garten, wo er auch gerne in der Sonne liegt. Menschen gegenüber ist Sid noch scheu und lässt sich aktuell nicht anfassen. Mit anderen Katzen kommt der 5-jährige kastrierte Kater gut zurecht. Wer ihm Zeit und Geduld schenkt, bekommt einen spannenden kleinen Entdecker an seiner Seite.

©Tierheim Villach

Annemi sucht ein geduldiges Zuhause

Annemi ist ein sehr schüchterner Kater, der Zeit und Geduld braucht, um Vertrauen zu fassen. In einer ruhigen Umgebung und mit einfühlsamen Menschen kann der 7-jährige kastrierte Kater, jedoch langsam auftauen und seine sanfte Art zeigen. Für Annemi wird ein geduldiges Zuhause gesucht, in dem er in seinem eigenen Tempo ankommen darf.

©Tierheim Villach

Wie kann ich die Tiere kennenlernen?

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).

Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr

Sonntag und Feiertag geschlossen

Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr

Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!