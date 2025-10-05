VSV Unihockey: Heimsiege für die Herren, bittere Pleite für die Damen

Während die Herren in einem Doppelspiel-Wochenende zwei souveräne Heimsiege einfuhren, musste sich das junge Damenteam einer übermächtigen Münchner Mannschaft geschlagen geben. Das Farmteam zeigte auswärts großen Kampfgeist.

Erfolgreiches Heimspiel-Wochenende

Das Heimspiel-Wochenende der Herrenmannschaft des VSV Unihockey war von Erfolg gekrönt. Am Samstagabend um 18 Uhr empfingen die Villacher in der dritten Nations – IFL Phoenix Fireball. Die Mannschaft startete furios und erspielte sich eine komfortable Führung, die sie bis zum Ende hielt und mit einem klaren 7:4-Sieg abschloss. Top-Scorer der Partie war Timo Schmid mit beeindruckenden 3 Toren, gefolgt von Leon Widnig, der 2 Assists beisteuerte. Am Sonntag um 11 Uhr folgte die zweite Herausforderung in der dritten Nations – IFL gegen die IBK Cartoon Heroes. Nach einem frühen 0:1-Rückstand bewiesen die Herren Moral, drehten die Partie eindrucksvoll und gingen mit einem souveränen 12:3-Sieg vom Feld. Michael Klemm überzeugte mit 1 Tor und 2 Assists, ebenso wie Jakob Rainer (1 Tor, 2 Assists).

Lehrstunde für die Damen

Für die Damenmannschaft des VSV Unihockey stand am Samstag 15 ebenfalls ein Heimspiel in der dritten Nations – W IFL auf dem Programm, bei dem sie auf den starken FBC München trafen. Das Spiel endete mit einer deutlichen 1:11-Niederlage für die Villacherinnen. Den einzigen Treffer für den VSV erzielte Marie Bellina, Lina Heber steuerte den Assist bei. Diese Partie war eine echte Lehrstunde gegen einen Gegner, der eine Klasse für sich war und das Spielgeschehen dominierte. Die junge Damenmannschaft des VSV Unihockey hat hier noch deutlichen Aufholbedarf, konnte aber wertvolle Erfahrungen sammeln, die für die zukünftige Entwicklung unerlässlich sind.

Knappes Spiel für das zweite Herrenteam

Das zweite Herrenteam, das Farmteam des VSV Unihockey (VSV Unihockey II), war am Samstag, um 15 Uhr, auswärts in der ÖFBV Bundesliga Herren in Linz im Einsatz. Gegen den ASKÖ Unihockey Club Linz lieferte das Team ein spannendes und umkämpftes Spiel ab, musste sich aber letztendlich knapp im Overtime mit 4:5 geschlagen geben. Helmut Koloini (3 Tore) war der herausragende Torschütze für den VSV. Trotz der knappen Niederlage zeigten die jungen Spieler großen Kampfgeist und konnten weitere wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln.

Ausblick auf das nächste Wochenende

Die Spannung steigt bereits für das kommende Wochenende, wenn die Herrenmannschaft des VSV Unihockey den letztjährigen Dominator der Liga, den Club aus Borovnica (Slowenien), empfängt. Dieses Spiel wird mit großer Spannung erwartet und verspricht Floorball auf höchstem Niveau. Fans können sich auf eine packende Begegnung freuen, die richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein könnte.