/ ©Montage: FF Kerschdorf/Velden
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt den brennenden Schuppen.
Die Feuerwehr rückte am Sonntag nach Köstenberg aus.
Köstenberg
05/10/2025
Einsatz

Schuppen brannte lichterloh: Mehrere Feuerwehren rückten aus

Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen Sonntagmittag in Köstenberg im Einsatz. Ein Schuppen stand in Flammen. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Ein brennender Schuppen forderte am Sonntag die Freiwilligen Feuerwehren rund um die Marktgemeinde Velden am Wörthersee. Sie wurden gegen 10.46 Uhr in die Ortschaft Köstenberg alarmiert. Bereits bei der Anfahrt war die kilometerhohe Rauchwolke zu sehen.

Löscheinsatz in Köstenberg

„Unsere Aufgabe bestand darin, ein angrenzendes Gebäude […] zu schützen, die Wasserversorgung über die Tragkraftspritze sicherzustellen und den Löschangriff durch unseren Atemschutztrupp durchzuführen“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Kerschdorf/Velden. In der Zwischenzeit konnte Brand aus gegeben werden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Löscharbeiten bei dem Schuppen in Köstenberg.
©FF Kerschdorf/Velden
Der Löscheinsatz in Köstenberg ist beendet. Das Feuer wurde gelöscht.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

