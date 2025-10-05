Schuppen brannte lichterloh: Mehrere Feuerwehren rückten aus

Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen Sonntagmittag in Köstenberg im Einsatz. Ein Schuppen stand in Flammen. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

Ein brennender Schuppen forderte am Sonntag die Freiwilligen Feuerwehren rund um die Marktgemeinde Velden am Wörthersee. Sie wurden gegen 10.46 Uhr in die Ortschaft Köstenberg alarmiert. Bereits bei der Anfahrt war die kilometerhohe Rauchwolke zu sehen.

Löscheinsatz in Köstenberg

„Unsere Aufgabe bestand darin, ein angrenzendes Gebäude […] zu schützen, die Wasserversorgung über die Tragkraftspritze sicherzustellen und den Löschangriff durch unseren Atemschutztrupp durchzuführen“, schildern die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Kerschdorf/Velden. In der Zwischenzeit konnte Brand aus gegeben werden.