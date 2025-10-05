VSV-Adler kassieren knappe Niederlage

Hydro Fehérvár AV19 gastierte am Sonntagabend beim EC iDM Wärmepumpen VSV. Pünktlich um 18 Uhr fiel der Anpfiff zum Match in der Villacher Stadthalle und sechs Minuten später auch der erste Treffer des Abends: István Bartalis bugsierte den Puck direkt in die Maschen der Villacher und erzielte damit das 1:0 für die Ungarn. In der 19. Minute baute Csanad Erdely den Vorsprung dann noch weiter aus. Mit einem 2:0 verabschiedete sich Fehérvár letztendlich in die erste Pause.

Anschlusstreffer für den VSV

Daraus kamen die Villacher Adler offenbar mit neuer Motivation hervor. In der 32. Minute landeten sie schließlich ihrerseits einen Treffer. Konkret schleuderte Guus van Nes die Scheibe ins Netz der Ungarn. Das ließ Fehérvár jedoch nicht lange auf sich sitzen. In der 45. Minute erhöhten sie wieder auf 3:1. Für die Villacher war damit aber noch nicht Schluss, denn Nikita Scherbak brachte den Puck ebenfalls noch einmal im Tor der Ungarn unter. Für einen Sieg reichte es jedoch nicht mehr. Stattdessen lochten die Gegner den Puck ein weiteres Mal ein. Die Adler mussten sich 2:4 geschlagen geben.