Neuer Ballsport-Hotspot entsteht in Annenheim

Andreas Antonitsch, Alexander Latritsch und Maximilian Gfrerer bringen einen neuen Trendsport nach Kärnten. Am 10. Oktober eröffnen sie eine Padelbase* in Annenheim. Die Anlage ist ganzjährig bespielbar.

Tennis war gestern! Denn aktuell entsteht in Annenheim die erste öffentliche Padel-Anlage* im Raum Villach. Bereits ab kommenden Freitag, dem 10. Oktober 2025, können Sportbegeisterte die neuen Courts buchen. Dahinter stecken Andreas Antonitsch, Alexander Latritsch und Maximilian Gfrerer. Sie bündeln ihre jahrzehntelange Erfahrung in Sport, Tourismus, Eventmanagement und Unternehmertum. Ihr erklärtes Ziel: den Padel-Ballsport in Kärnten nachhaltig aufzubauen und neue Freizeit- und Sportimpulse in der Region setzen.

Padel-Sport in der Region verankern

Konkret warten auf dem Gelände am Lindenhofweg 6 vier moderne Outdoor-Padelcourts mit Flutlicht, die ganzjährig bespielbar sind. Geöffnet ist täglich zwischen 7 und 22 Uhr. Ergänzt wird das Angebot durch eine Gastro-Lounge. Geplant sind außerdem Trainings, Schnupperangebote, Schulcamps, Firmenausflüge, Turniere und Veranstaltungen, welche den Padelsport in der Region nachhaltig verankern sollen. Der erste Bewerb findet übrigens bereits am kommenden Sonntag, dem 12. Oktober 2025, statt. Anmeldung sind über die Webseite der Austrian Padel Union möglich. Eine große Eröffnungsfeier ist im Frühjahr 2026 geplant.