In dieser Woche bietet ein Besuch auf dem Villacher Wochenmarkt mehr als ein Einkaufserlebnis: Am 8. und 11. Oktober lädt die Polizei zu Gesprächen ein, am Samstag findet das Erntedankfest statt.

Sicherheitsgespräche am Villacher Wochenmarkt

Villachs Märkte bieten neben hervorragenden regionalen Produkten ein besonderes Einkaufserlebnis und Geselligkeit. In dieser Woche gibt es zusätzlich zu den knackig frischen Spezialitäten auch jede Menge Informationen. Weil sich der Wochenmarkt auch als geselliger Treffpunkt etabliert hat, lädt die Polizei am Mittwoch und Samstag zu Gesprächen über Sicherheit ein. Das Projekt „Gemeinsam sicher – Coffee with Cops“ wurde ins Leben gerufen, um durch einen unkomplizierten Austausch Barrieren und Vorurteile abzubauen, Sicherheitsthemen zu klären und Fragen zu beantworten. Die Polizist:innen stehen den Villacher:innen an beiden Tagen, also Mittwoch und Samstag, für Gespräche bei einer Tasse Kaffee zur Verfügung.

Erntedankfest

Und am Samstag, 11. Oktober, findet das bereits traditionelle Erntedankfest am Wochenmarkt statt. Die Segnung der Erntekrone und der Ernte zelebriert wieder Stadtpfarrer Richard Pirker. Die Marktbeschicker:innen bereiten kulinarische Genüsse zum Verkosten und auch zum Mitnehmen vor. Zudem gibt es ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit dem Quartett des Villacher Finanzchores und Kutschenfahrten.