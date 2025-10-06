Einbruchsversuch bei Villacher Juwelier: „Hab einen lauten Knall gehört“

Bei einem Juwelier in Villach wurde dieses Wochenende ein Einbruchsversuch vorgenommen. Der Eigentümer war sogar anwesend, als die Scheibe kaputt geschlagen wurde.

Am Samstagabend, 4. Oktober 2025, wurde beim Juwelier Leeb-Leschanz versucht einzubrechen. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen, der Juwelier Leschanz war sogar anwesend.

„Hab einen lauten Knall gehört“

Inhaber Christof Leschanz erzählt 5 Minuten gegenüber: „Ich war bei dem Einbruchsversuch sogar anwesend. Hab einen lauten Knall gehört und nachgeschaut, aber im ersten Moment nichts entdeckt:“Er ist aus Sicherheitsgründen nicht vor die Türe gegangen und von innen aus, konnte man das kaputte Fenster der Auslage nicht sehen. Heute hat Leschanz dann den Schaden gesehen, das hat er auch bei der Polizei angezeigt. Ein Beamter der Polizeiinspektion Hauptplatz bestätigt die Anzeige.

„In Villach wird es immer unsicherer“

Leschanz ist Edelmetallhändler. „Ich weiß von Kollegen, dass es derzeit in Villach immer unsicherer wird. Es gibt viel Vandalismus“, sagt er. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden, gestohlen wurde aber nichts. Die Täter sind derzeit noch unbekannt.

Update Polizeibericht:

Bisher unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 4. und dem 6. Oktober 2025 mit einem spitzen Gegenstand die Auslagenscheiben zweier Schmuckgeschäfte im Stadtgebiet von Villach. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

©KK | Bei dem Juwelier in VIllach… ©KK | …wurde versucht einzubrechen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2025 um 13:32 Uhr aktualisiert