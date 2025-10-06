Stadttankstelle in Villach geschlossen

In Villach kannst du heute, 6. Oktober 2025, gerade nicht bei der Stadttankstelle tanken. Das ist der Grund.

Derzeit ist es in Villach nicht möglich, bei der Stadttankstelle in der St. Johanner Straße zu tanken. Sie ist derzeit geschlossen.

Wartungsarbeiten werden durchgeführt

Die Stadt Villach informiert, dass derzeit Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Deswegen bleibt die Tankstelle vorerst geschlossen. Es wird informiert, sobald das Tanken wieder möglich ist.