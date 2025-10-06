Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Zapfsäule bei der Magistrattankstelle in Villach.
Derzeit ist die Stadttankstelle in Villach geschlossen.
Villach
06/10/2025
Derzeit

Stadttankstelle in Villach geschlossen

In Villach kannst du heute, 6. Oktober 2025, gerade nicht bei der Stadttankstelle tanken. Das ist der Grund.

von Amélie Meier
Derzeit ist es in Villach nicht möglich, bei der Stadttankstelle in der St. Johanner Straße zu tanken. Sie ist derzeit geschlossen.

Wartungsarbeiten werden durchgeführt

Die Stadt Villach informiert, dass derzeit Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Deswegen bleibt die Tankstelle vorerst geschlossen. Es wird informiert, sobald das Tanken wieder möglich ist.

