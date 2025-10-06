Skip to content
©TAFRENT
Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.
Wernberg
06/10/2025
Verkehrsunfall

Verkehrsunfall auf der B83 fordert eine verletzte Person

Am Montag um die Mittagszeit kam es auf der B83 in Wernberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Am Montag gegen 12.45 Uhr kam es in Wernberg auf der B83 zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto geriet aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Fahrzeug wurde abgeschleppt

„Eine Person wurde dabei verletzt“, bestätigt ein Polizeisprecher der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten. Nach den polizeilichen Erhebungen vor Ort wurde das Fahrzeug von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen. Nähere Informationen folgen.

Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
©TAFRENT
Das Auto wurde von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen.
Das Foto auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
©TAFRENT
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2025 um 17:36 Uhr aktualisiert
