Verkehrsunfall auf der B83 fordert eine verletzte Person

Am Montag um die Mittagszeit kam es auf der B83 in Wernberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.

Am Montag gegen 12.45 Uhr kam es in Wernberg auf der B83 zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto geriet aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Fahrzeug wurde abgeschleppt

„Eine Person wurde dabei verletzt“, bestätigt ein Polizeisprecher der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten. Nach den polizeilichen Erhebungen vor Ort wurde das Fahrzeug von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen. Nähere Informationen folgen.

©TAFRENT Das Auto wurde von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen. ©TAFRENT

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2025 um 17:36 Uhr aktualisiert