Ab Donnerstag: Gratis-Grippeimpfung in Villach möglich

Die ersten frostigen Nächte haben bereits Einzug gehalten – und mit ihnen rückt auch die nächste Grippewelle näher.

Um die Villacher bestmöglich zu schützen, bietet die Abteilung Gesundheit und Prävention der Stadt Villach ab Donnerstag, 9. Oktober, wieder die kostenlose Grippeimpfung an. „Neben einem breiten Spektrum an Beratungsleistungen und Impfungen bieten wir ab dieser Woche auch die Grippeimpfung als kostenlose Serviceleistung an“, betont Gesundheitsreferentin Gerda Sandriesser.

So funktioniert die Anmeldung

Die Impfungen werden immer donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr durchgeführt. Termine können ganz einfach und bequem über den Online-Terminkalender gebucht werden – das reduziert Wartezeiten und ermöglicht die Vergabe eines Wunschtermins.

Für die Impfung erforderlich sind: E-Card

Impfpass

Einverständniserklärung

Termin ist erforderlich

Geimpft wird ausschließlich mit Termin. Sollte die Online-Anmeldung nicht möglich sein, steht auch eine telefonische Terminvereinbarung über die Impf-Hotline zur Verfügung.