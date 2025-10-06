Wartungsarbeiten abgeschlossen: Stadttankstelle wieder geöffnet

Gute Nachrichten von der Stadttankstelle in der St. Johanner Straße: Die Wartungsarbeiten wurden abgeschlossen. Das Tanken ist wieder möglich.

Wie 5 Minuten berichtete, kam es am Montag bei der Stadttankstelle in der St. Johanner Straße zu Wartungsarbeiten. Die Tankstelle wurde vorläufig geschlossen. Seit 16 Uhr ist die Tankstelle wieder geöffnet.

Die Stadt Villach informierte soeben, dass die Wartungsarbeiten bei der Stadttankstelle beendet wurde. Das Tanken ist wieder möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.10.2025 um 16:26 Uhr aktualisiert