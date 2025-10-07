Männer brechen in Firma ein, Zeuge beobachtet alles

Ein Kärntner hat Montagabend die Polizei gerufen, nachdem er Zeuge eines Einbruchs wurde. Die Beamten haben daraufhin noch vor Ort insgesamt drei Personen festnehmen können.

Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt haben, sind die beiden Einbrecher in das Firmenobjekt eingestiegen.

Ein 30-jähriger Kärntner hat Montagabend, am 6. Oktober 2025 gegen 22.55 Uhr, beobachtet, wie zwei Personen in ein Firmenobjekt im Bezirk Villach einstiegen. Dazu haben sie das Fenster aufgehebelt. Sofort machten sich mehrere Polizeistreifen – darunter eine Diensthundestreife – auf den Weg dort hin, als sie das Objekt durchsuchten, konnten sie zwei albanische Staatsbürger festnehmen.

Weiterer Mann in Fluchtfahrzeug gefunden

Ein weiterer Albaner konnte in einem Fluchtfahrzeug im näheren Umfeld ebenfalls gefunden und festgenommen werden, berichtet die Polizei. Die drei Verdächtigen sind 21, 35 und 36 Jahre alt, die Höhe des entstandenen Schadens ist aktuell noch unklar. Gegen alle drei bestehe ein aufrechtes Einreise- und Aufenthaltsverbot im Schengen-Raum, heißt es seitens der Beamten abschließend.