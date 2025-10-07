Unfall-Tragödie in Deutschland: Villacherin tot, Ehemann schwer verletzt

Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall auf der A8 in Deutschland in Richtung Salzburg ist am Montag, 6. Oktober 2025 gegen 14.10 Uhr, eine Kärntnerin tödlich verunglückt. Ihr Mann wurde schwerst verletzt.

Von einem „folgenschweren Verkehrsunfall“ berichtet die Verkehrspolizei Traunstein in einer Aussendung. Während kurz vor dem Grenzübergang Walserberg ein 29-jähriger Türke seinen LKW parkte, um dort seine Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten, fuhr auf der linken Fahrspur ein 67-jähriger Mann mit seiner 64-jährigen Frau in ihrem Auto. Die beiden wohnen, wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt, beide in Villach.

Auto krachte ungebremst in stehenden LKW

Aus bisher jedenfalls noch unbekannter Ursache hat der Villacher von der linken über die rechte Spur auf den Seitenstreifen gewechselt und prallte dort ungebremst in das Heck des stehenden LKW. Das Auto wurde dabei bis zur Fahrgastzelle eingedrückt, beide Insassen wurden eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Piding, Anger und Bad Reichhall befreit werden.

A8 Richtung Salzburg stundenlang gesperrt

Tragischerweise verstarb die 64-jährige Kärntnerin noch vor Ort, der 67-Jährige musste schwerstverletzt ins Landeskrankenhaus nach Salzburg gebracht werden. Der LKW-Fahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt im Führerhaus befand, blieb unverletzt. Die Autobahn war an der Unfallstelle in Richtung Salzburg für knapp vier Stunden komplett gesperrt, vor Ort waren neben der Feuerwehr auch mehrere Notärzte, Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur -ursache werden nun weitergeführt.

©Feuerwehr Piding | Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. ©Feuerwehr Piding | Der LKW-Fahrer, der sich in der Fahrerkabine befand, blieb unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2025 um 09:54 Uhr aktualisiert