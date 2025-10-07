Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt eine Montage zu einem Raub in Wien
Die Polizei bestätigt den Vorfall.
Villach
07/10/2025
Am Montagabend

Schockmoment in Villach: Versuchter Raub auf offener Straße

Ein 5 Minuten-Leser meldete sich mit einer erschreckenden Erfahrung: Am Montagabend wurde er am Heimweg beinahe ausgeraubt.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)

„Ich bin vom Fitnessstudio in der Unteren Vellach mit meinem SkyScooter nach Hause gefahren. Höhe der Stadtbrücke, direkt gegenüber einer Polizeistation, kam mir ein Mann mit einem E-Scooter entgegen. Er schrie mehrmals, dass ich stehenbleiben soll, und forderte mich auf, meine Sachen herauszugeben. In der Hand hielt er vermutlich ein Messer“, erzählt der Leser aufgeregt.

„Jemand anderer hätte vielleicht weniger Glück gehabt“

In diesem Moment entschied er sich, zu flüchten: „Ich habe den Scooter in die Hand genommen, bin weggelaufen und habe laut gerufen, dass ich die Polizei anrufe. Zum Glück ist er mir nicht nachgelaufen. Mir ist nichts passiert und es wurde mir auch nichts gestohlen – aber jemand anderer hätte vielleicht weniger Glück gehabt.“

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

  • ungefähr 1,70–1,80 Meter groß

  • komplett schwarz gekleidet

  • Gesicht verdeckt

  • von der Stimme her: 20–30 Jahre alt

Fahndung verlief ohne Erfolg

Die Polizei Villach bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass ein solcher Vorfall gemeldet wurde. Das mutmaßliche Opfer wurde befragt, der mutmaßliche Täter gesucht – aber ohne Erfolg.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: