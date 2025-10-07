Neue Betrugsmasche: Stadt Villach warnt vor gefälschten Inkasso-Mails

In Villach kursieren derzeit Betrugsmails mit angeblichen Parkstrafen. Die Stadt warnt eindringlich: Auf keinen Fall antworten oder Links öffnen.

In Villach sorgt aktuell eine betrügerische E-Mail für Verunsicherung. Darin wird unter dem Namen „coeo Inkasso GmbH“ behauptet, offene Parkstrafen im Auftrag der Stadt Villach einzutreiben. Betroffene sollen ihre Daten bestätigen und im Gegenzug einen „Vergleich mit 50 Prozent Nachlass“ erhalten. Die Inkassofirma, mit ihrem Sitz in Deutschland, weiß über den Betrug in ihrem Namen Bescheid.

Mail wirkt auf den ersten Blick seriös

Die Mail wirkt auf den ersten Blick offiziell: Auch eine Redakteurin von 5 Minuten hat die täuschend echte Mail erhalten. Es werden konkrete Namen und Adressen genannt, eine Telefonnummer sowie eine E-Mail-Adresse angeführt. Zudem wird damit geworben, die Angelegenheit „schnell und ohne förmliche Verfahren“ zu klären.

Stadt Villach warnt

Auf Nachfrage von 5 Minuten stellt die Stadt Villach klar: „Solche Betrugsmails sind uns bisher nicht bekannt. Wichtig ist: Die Stadt versendet Strafverfügungen immer per Einschreiben (RSA-Sendung). Eine Erstkontaktaufnahme per Mail gibt es nicht.“ Auch Inkasso-Büros werden von der Stadt nicht beauftragt. „Wenn also jemand ein Schreiben einer vermeintlichen Inkasso-Firma im Auftrag der Stadt Villach erhält, gilt: Nicht reagieren, keine Links anklicken und die Mail keinesfalls beantworten“, betont die Stadtverwaltung. Auffällig sei auch, wenn Personen ohne Auto angeblich für Parkdelikte belangt werden sollen – ein klares Indiz für einen Betrugsversuch.

Rechtliche Schritte in Aussicht

Die Stadt Villach kündigt an, rechtliche Schritte zu prüfen und wird über ihre offiziellen Kanäle nochmals eindringlich vor der Betrugsmasche warnen. Betroffene können die gefälschten Nachrichten auch der Polizei melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2025 um 11:25 Uhr aktualisiert