Influencerin schildert Rauferei: Politik fordert strengere Kontrollen

Die Kärntner Influencerin theresa_freshliving berichtete kürzlich in einem Instagram-Video von einer beunruhigenden Szene, die sie am Bahnhof Villach beobachtet hat. Sie selbst wollte ihr Kind abholen, als es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen kam. „Es waren viele Menschen am Bahnhof – ältere Personen, Schüler. Besonders eine Mutter mit Kleinkind fiel mir ins Auge. Genau zu diesem Zeitpunkt begann ein Streit zwischen zwei Gruppen, die offenbar alkoholisiert waren. Was mit Worten startete, endete in einer Rauferei – direkt neben der Mutter mit dem Kind“, schildert die Influencerin.

„Es braucht sichtbare Präsenz“

„Öffentliche Plätze wie der Bahnhof sollten für alle sicher sein“, fordert theresa_freshliving in ihrem Video. Auch politisch ist das Thema nicht neu. Der SPÖ Klub Villach verweist auf einen bereits 2019 beschlossenen Antrag zum Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz: „Wir haben im Gemeinderat klare Regeln beschlossen, diese müssen aber konsequent kontrolliert und durchgesetzt werden. Immer wieder erreichen uns Beschwerden von Bürgern, Reisenden und Geschäftsleuten über Belästigungen und Verschmutzungen. Es braucht sichtbare Präsenz der Polizei und der ÖBB-Ordnungsdienste“, heißt es von der SPÖ.

Stadt Villach appelliert an Mithilfe

Die Stadt Villach betont gegenüber 5 Minuten, wie wichtig es sei, die Polizei direkt zu informieren. „Unsere Bitte: Wenn Menschen Vorfälle beobachten, wie diesen mit der Rauferei, wäre es hilfreich, die Exekutive zu verständigen. Die Polizei kann nicht immer überall sein. Der angesprochene Vorfall ist nämlich nicht gemeldet worden. Bei einem anderen Vorfall hingegen wurde die Polizei sehr wohl informiert und konnte den Täter rasch finden und bestrafen. Diese Mithilfe ist also sinnvoll“, so die Stadt Villach.