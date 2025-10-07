Festival, Rennen & Co: Bike-Herbst lockt in die Region Villach

Vom Festival-Feeling über Nachwuchsrennen bis hin zu speziellen Angeboten für Frauen: "Der Start in den Bike-Herbst hätte vielfältiger kaum sein können", freut sich Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismus Region Villach GmbH.

„Die ereignisreichen Veranstaltungen der letzten Tage zeigten eindrucksvoll, wie stark die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See mittlerweile als Heimat des Radfahrens und Mountainbikens etabliert ist“, fasst es Georg Overs zusammen. So fand bereits zum dritten Mal das Bucketride Festival beim Camping Anderwald am Faaker See stattfand. Über 240 Teilnehmende – darunter rund 200 Erwachsene und 30 Kinder – waren vor Ort. In Summe sorgten 40 Aussteller für ein volles Programm. Zu probieren gab es neben Testbikes, auch Workshops, geführte Touren, Fahrtechnik-Kurse, Yoga und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Besonders gefragt waren die Sessions mit MTB-Profi Jasper Jauch.

©Patrick Wasshuber Impression vom Bucketride Festival beim Camping Anderwald am Faaker See.

Prominenter Besuch auf den Trails

Für zusätzlichen Glanz sorgte der Besuch einer der weltweit bekanntesten Mountainbike-Legenden: Danny MacAskill. Der sympathische Schotte ist vor allem durch seine unterhaltsamen und kurzweiligen Videos bekannt, mit denen er Millionen Menschen weltweit inspiriert aufs Fahrrad zu steigen. Gemeinsam mit seinem Freund und Manager Tarek Rasouli verbrachte er zwei Tage rund um den Faaker See und Ossiacher See, um Testfahrten für ein gemeinsames Projekt zu unternehmen. Andreas Holzer, Projektentwickler Mountainbike in der Region, führte die beiden über die Wege und Trails von lake.bike.

©zVg. / Region Villach Tourismus GmbH Am Foto: Mountainbike-Legende Danny MacAskill, Manager Tarek Rasouli und Andreas Holzer.

Nachwuchsrennen in Finkenstein

Und auch der Nachwuchs kam am vergangenen Wochenende nicht zu kurz: Beim ARBÖ Kärnten Sport MTB XCO bei der Burgarena Finkenstein stellten sich am Sonntag 63 Kinder und Jugendliche herausfordernden Bedingungen. Mit „Women on Fire“ fand am vergangenen Freitag in Ossiach zudem eine Veranstaltung statt, deren Programm sich speziell an Frauen richtete. Neben Workshops und Vorträgen standen auch gemeinsame Ausfahrten mit Gravelbikes, Rennrädern und Mountainbikes auf dem Programm.