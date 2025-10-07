Nach Beschwerden: ERDE lehnt härteres Vorgehen am Bahnhofplatz ab

"Was wir brauchen, ist kein Ruf nach härteren, sondern nach wirksameren Maßnahmen", äußert sich nun auch ERDE-Gemeinderat Gerald Dobernig zur Problematik am Villacher Bahnhofplatz.

ERDE-Gemeinderat Gerald Dobernig glaubt, dass in der Debatte rund um den Bahnhofsplatz vor allem Sozialarbeit und Hilfsangebote von Nutzen sein könnten.

Hohe Wellen schlägt derzeit ein Beitrag der Influencerin theresa_freshliving. Wie berichtet, erzählte die Kärntnerin von beunruhigenden Szene, welche sie kürzlich am Villacher Bahnhofplatz beobachtet hat. Auch die SPÖ Villach verwies in einer Pressemitteilung darauf, dass es immer wieder Beschwerden von Bürgern, Reisenden und Geschäftsleuten über Belästigung durch alkoholisierte Menschen und Verschmutzungen gebe. Gefordert werden nun konsequentere Kontrollen des Alkoholverbots. Mehr dazu unter: Influencerin schildert Rauferei: Politik fordert strengere Kontrollen.

ERDE: „Braucht mehr als nur Law&Order-Politik“

Das sorgt für Kopfschütteln bei ERDE-Gemeinderat Gerald Dobernig: „Für die bestehenden Probleme muss Geld in die Hand genommen und endlich ein funktionierendes Streetwork etabliert werden. Was wir brauchen, ist kein Ruf nach härteren, sondern nach wirksameren Maßnahmen.“ Damals wie heute warnt Verantwortung ERDE davor, gesellschaftliche Herausforderungen mit bloßer Verdrängung zu begegnen. Das Verbot hat wie prognostiziert keine langfristige Entspannung gebracht. „Es ist an der Zeit einzusehen, dass ‚aus den Augen, aus dem Sinn‘ zu keinem zukunftsorientierten Miteinander führt“, so Dobernig abschließend.