60-Kilo-Brocken trifft Kärntner: Notarzthubschrauber im Einsatz

Bei Arbeiten an einer Stützmauer in Feld am See wurde ein 61-Jähriger am Dienstagnachmittag von einem rund 60 Kilo (!) schweren Stein getroffen. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach eingeliefert.

Zum Errichten einer Stützmauer hatte ein Baggerfahrer in Feld am See einen rund 60 Kilo schweren Stein mit der Greifzange angehoben. „Er schwenkte diesen Richtung Steinmauer“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Afritz am See. Dort befand sich der 61-jährige Vater des Bauherrn.

Stein traf Kärntner

„Als dieser sah, dass sich der Baggerarm in seine Richtung bewegte, ging er sofort aus der Gefahrenzone“, so die Polizisten weiter. Genau in diesem Moment löste sich der Stein jedoch aus der Baggerzange, rollte über die Mauer und traf den Kärntner. Der Mann musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 ins LKH Villach geflogen werden.