Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen Hubschrauber der Ara Flugrettung.
Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstag in Feld am See.
Feld am See
07/10/2025
Unfall

60-Kilo-Brocken trifft Kärntner: Notarzthubschrauber im Einsatz

Bei Arbeiten an einer Stützmauer in Feld am See wurde ein 61-Jähriger am Dienstagnachmittag von einem rund 60 Kilo (!) schweren Stein getroffen. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach eingeliefert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Zum Errichten einer Stützmauer hatte ein Baggerfahrer in Feld am See einen rund 60 Kilo schweren Stein mit der Greifzange angehoben. „Er schwenkte diesen Richtung Steinmauer“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Afritz am See. Dort befand sich der 61-jährige Vater des Bauherrn.

Stein traf Kärntner

„Als dieser sah, dass sich der Baggerarm in seine Richtung bewegte, ging er sofort aus der Gefahrenzone“, so die Polizisten weiter. Genau in diesem Moment löste sich der Stein jedoch aus der Baggerzange, rollte über die Mauer und traf den Kärntner. Der Mann musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 ins LKH Villach geflogen werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: