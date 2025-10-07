Unfall auf Klagenfurter Straße: LKW krachte in Lieferwagen

Die Einsatzkräfte wurden am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Klagenfurter Straße in Villach alarmiert. Auf Höhe einer Supermarkt-Ausfahrt sind ein Lieferwagen und ein LKW miteinander kollidiert.

Einsatzkräfte der Polizei, der Rettung und der Hauptfeuerwache Villach rückten am Dienstagnachmittag in die Klagenfurter Straße aus. Der Grund: Aus bislang unbekannter Ursache ist ein LKW nahezu frontal mit einem Kleintransporter kollidiert. Trotz der massiven Beschädigung am Kleintransporter war der Lenker glücklicherweise nicht im Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses selbständig verlassen. „Der Fahrer wurde unbestimmten Grades verletzt, vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins LKH Villach eingeliefert“, berichtet Einsatzleiter Christoph Kelz, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Klagenfurter Straße vorübergehend gesperrt

Die Aufgaben der Feuerwehr umfassten neben der Absicherung der Unfallstelle vor allem das Sicherstellen des Brandschutzes sowie das Binden ausgelaufener Betriebsmittel. „Aufgrund der abschüssigen Straßenlage hatten sich diese bereits auf eine größere Fläche ausgebreitet“, so die Florianis. Gemeinsam mit dem Wirtschaftshof der Stadt Villach wurde die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine gründlich gereinigt. Die Klagenfurter Straße war im betroffenen Bereich für die Dauer der Arbeiten komplett gesperrt. Die Unfallfahrzeuge wurden von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert.

©HFW Villach Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag zu einem Verkehrsunfall in Villach alarmiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2025 um 19:27 Uhr aktualisiert