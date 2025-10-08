Gefälschtes Kennzeichen: Polizei stoppt rumänischen Lenker auf A2

Auf der A2 Südautobahn bei Villach-Magdalen stoppten Polizisten am Dienstagabend, dem 7. Oktober einen rumänischen Autofahrer mit gefälschten Kennzeichen. Der 32-Jährige wurde festgenommen und in Schubhaft überstellt.

Am 7. Oktober 2025 gegen 21 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizei Villach auf der A2 im Bereich Villach-Magdalen eine Routinekontrolle durch. Dabei fiel ihnen an einem rumänischen Auto sofort etwas auf: Die Kennzeichen wirkten verdächtig und dieser Verdachte sollte sich wenig später auch bestätigen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Totalfälschungen. Die Kennzeichentafeln wurden umgehend sichergestellt, das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der 32-jährige Lenker wurde über Anordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl in Schubhaft genommen.

Ermittlungen laufen

In weiterer Folge wird dem Mann ein Aufenthaltsverbot in Österreich ausgesprochen. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen der Fälschung der Kennzeichen. Gegen ihn wird nun wegen Totalfälschung ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 06:25 Uhr aktualisiert