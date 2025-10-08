Skip to content
/ ©Pexels/Filip Nasaly
Das Bild auf 5min.at zeigt ein springendes Reh.
Während der Mountainbiker bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde, flüchtete das Reh danach schnell in einen angrenzenden Wald.
St. Egyden/Villach-Land
08/10/2025
Ins Spital geflogen

Schwer verletzt: Mountainbiker kollidiert mit Reh

Schwerer Wildunfall in Kärnten: Ein 32-jähriger Mountainbiker aus Seeboden stieß am Dienstagabend auf der Treffner Straße bei St. Egyden mit einem Reh zusammen. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt.

von Leema Mohsenzada-Slaje
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Am 7. Oktober 2025, kurz vor 18 Uhr, war der 32-Jährige mit seinem Mountainbike auf der Gemeindestraße Treffner Straße von Selkach in Richtung St. Egyden unterwegs, als im Bereich von Treffen, Gemeinde St. Egyden (Bezirk Villach-Land), ihm plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit dem Tier zusammen. Durch den heftigen Aufprall kam er zu Sturz und blieb verletzt auf der Straße liegen. Das Reh flüchtete in den angrenzenden Wald. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungshubschrauber C11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.

