Schwer verletzt: Mountainbiker kollidiert mit Reh

Am 7. Oktober 2025, kurz vor 18 Uhr, war der 32-Jährige mit seinem Mountainbike auf der Gemeindestraße Treffner Straße von Selkach in Richtung St. Egyden unterwegs, als im Bereich von Treffen, Gemeinde St. Egyden (Bezirk Villach-Land), ihm plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit dem Tier zusammen. Durch den heftigen Aufprall kam er zu Sturz und blieb verletzt auf der Straße liegen. Das Reh flüchtete in den angrenzenden Wald. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Mann vom Rettungshubschrauber C11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.