„Das Anfang von ein Ende“: Villacherin veröffentlicht erstes Poesie-Buch

Die 20-jährige Autorin Noura El Mouden aus Villach hat mit „Das Anfang von ein Ende“ ihr erstes Poesie-Buch veröffentlicht. Ein Herzensprojekt, das zum Nachdenken anregen und Menschen das Gefühl geben soll, verstanden zu werden.

„Jede Seite ist mit viel Liebe, Ehrlichkeit und Empathie geschrieben“, erzählt die junge Autorin. Ihr Ziel sei es, einen Zufluchtsort für all jene zu schaffen, die sich manchmal verloren oder unverstanden fühlen.

Inspiration aus dem Leben

Schon früh begann Noura, ihre Gedanken in Worte zu fassen. „Oft habe ich Texte für Freunde und Familie geschrieben, besonders dann, wenn sie etwas beschäftigt hat. Es hat mich berührt, dass meine Worte ihnen geholfen haben. Irgendwann dachte ich mir: Wenn ich Menschen in meinem Umfeld unterstützen kann, warum nicht auch andere da draußen in der Welt?“ Ihre Texte schöpfen Inspiration aus Erlebnissen mit Familie und Freunden, aber auch aus Beobachtungen des Alltags. „Ich frage mich oft, was ich tun kann, um Menschen zum Nachdenken zu bringen – über sich selbst, das Leben und ihre Gefühle.“

©Noura El Mouden Noura El Mouden hat mit 20 Jahren ihr erstes Poesiebuch veröffentlicht. ©Noura El Mouden

Ein Werk voller Emotionen

Obwohl sie keine einzelne Passage hervorheben möchte, betont Noura: „Ich habe meine ganze Liebe und all meine Gefühle hineingesteckt. Jedes einzelne Wort habe ich gefühlt, deshalb ist für mich jeder Text auf seine eigene Art besonders.“

Blick in die Zukunft

Noch gibt es keine fixen Termine für Lesungen oder Buchvorstellungen. „Aber ich bin offen für alles, was die Zukunft bringt. Es wäre eine große Freude, mein Buch auch persönlich präsentieren zu dürfen.“