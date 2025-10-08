Skip to content
Region auswählen:
/ ©Felizian Krenn / 5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge des LKH Villach
Der Mann wurde ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.
Rosegg
08/10/2025
Verkehrsunfall

Kollision mit Reh: Motorradfahrer (47) wurde verletzt

Ein 47-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Villach Land stieß am Dienstagabend auf der Rosegger Straße (L52) mit einem Reh zusammen. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins LKH Villach gebracht.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

Am 7. Oktober 2025 gegen 23.40 Uhr lenkte ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land sein Motorrad auf der Rosegger Straße (L52) von Rosegg kommend in Richtung Selpritsch. Dort kollidierte er mit einem die Fahrbahn querenden Reh.

Notarzt war vor Ort

Der Mann stürzte mit seinem Motorrad. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert. Im Einsatz stand auch die FF Velden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: