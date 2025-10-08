Kollision mit Reh: Motorradfahrer (47) wurde verletzt

Ein 47-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Villach Land stieß am Dienstagabend auf der Rosegger Straße (L52) mit einem Reh zusammen. Er wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins LKH Villach gebracht.

Am 7. Oktober 2025 gegen 23.40 Uhr lenkte ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land sein Motorrad auf der Rosegger Straße (L52) von Rosegg kommend in Richtung Selpritsch. Dort kollidierte er mit einem die Fahrbahn querenden Reh.

Notarzt war vor Ort

Der Mann stürzte mit seinem Motorrad. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert. Im Einsatz stand auch die FF Velden.