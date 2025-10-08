Villach startet Countdown-Kampagne zur Eröffnung der Koralmbahn

Mit einem 66-Tage-Countdown läuten Stadt Villach und Tourismus-Region eine Kampagne zum Start der Koralmbahn ein. Das Motto "In <66 Minuten" positioniert Villach als - von Graz aus - schnell erreichbares Herz Kärntens.

Die Koralmbahn ist eine historische Chance für Villach. Die Fahrzeit von und nach Graz

verkürzt sich ab der offiziellen Eröffnung am 14 .Dezember auf unter 66 Minuten. Das macht die Alpe-Adria-Stadt zu einem noch attraktiveren Ziel für Touristen, Pendler und mögliche neue Bewohner.

Mehrwöchige Kampagne

Um dieses Potenzial im Bewusstsein der steirischen Bevölkerung zu verankern, starten die Stadt Villach und die Region Villach Tourismus eine mehrwöchige Countdown-Kampagne. „Die bisherige Kommunikation der ÖBB zur Koralmbahn hat sich auf die Strecke Graz-Klagenfurt konzentriert. Wir sehen es nun als unsere Aufgabe, Villach als das attraktive Endziel dieser neuen Verbindung ins Rampenlicht zu rücken“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Mit unserer Kampagne möchten wir die Vorfreude auf die Eröffnung greifbar machen und gleichzeitig die enorme Vielfalt und Attraktivität Villachs präsentieren. Die Zahl 66 ist dabei unser eingängiger Ankerpunkt für die überraschend kurze Reisezeit“, erklärt Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH.

Großflächige Inszenierung in Graz

Der Countdown wird in der Kampagne aufmerksamkeitsstark inszeniert: Eine großflächige

Vidi-Wall am Bahnhofsgürtel in Graz sowie digitale Anzeigeflächen in Villach zeigen den näherkommenden Start der Koralmbahn an. Als Begleitung wirkt eine Social-Media-Kam-

pagne im Großraum Graz, die täglich neue Impulse setzt. „Der 10. Oktober, unser Landesfeiertag, eignet sich perfekt für den Start dieser wichtigen Kampagne. So wie der 10. Oktober ein Feiertag für Kärnten ist, wird auch der Start dieses Jahrhundertprojekts, der Koralmbahn, ein Meilenstein für unser Bundesland“, sagt Bürgermeister Albel. „Gleichzeitig sind es ab dem 10. Oktober nur mehr 66 Tage bis zum offiziellen Start der Koralmbahn, was exakt dem Slogan unserer Kampagne entspricht.“

66 Themen für Villach

Im Zentrum stehen daher 66 Tagesthemen, die die Bandbreite des Villacher Angebots abbilden: vom vielfältigen Freizeitangebot der Tourismusregion, über Kultur und Veranstaltungs-Landschaft (wie dem Bauernadvent oder dem Villacher Kirchtag), bis hin zum innovativen Wirtschaftsstandort und der hohen Lebensqualität. Der Countdown steht unter dem Motto „Villach wartet auf dich.“ Dies spiegelt sich auch in den Sujets wider: Jedes Thema wird mit einer Person in einem themenbezogenen Outfit am Bahnhof Villach inszeniert. Sie empfängt symbolisch die ankommenden Fahrgäste der Koralmbahn in der Draustadt. Höhe- und gleichzeitig Endpunkt der Kampagne ist der 14. Dezember – also der Tag, an dem die Koralmbahn offiziell startet.