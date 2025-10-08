Villacherin (32) zaubert essbare Kunstwerke aus Schokolade

Die 32-jährige Villacherin hat ihre Lehre in der Konditorei Semmelrock absolviert und 2019 die Meisterprüfung zur Konditormeisterin abgelegt. Seit sechs Jahren arbeitet sie nun im Café Konditorei Bernold und zaubert dort mit viel Liebe zum Detail essbare Kunstwerke aus Schokolade. Bei der Prüfung zur Schokoladen-Sommelière überzeugte sie die Jury mit einer neuen Pralinen-Kreation. „Die Pralinen schmeckten nach weißem Tee und entfalteten je nach Schokolade, mit der sie überzogen waren, ein anderes Aroma am Gaumen: mal mit weißer, mal mit Milch- und mal mit Ruby-Schokolade“, so Grojer-Rupacher. Diese feinen Nuancen zu erkennen, zu verstehen und zu beschreiben gehört zu den Kernkompetenzen einer Schokoladen-Sommelière.

Fachausbildung abgeschlossen

Die Ausbildung sei für sie eine echte Bereicherung gewesen: „Sie hat mein Wissen vertieft und meine Leidenschaft für Schokolade noch stärker entfacht.“ Auch Martin Vallant, Landesinnungsmeister der Lebensmittelgewerbe in der Wirtschaftskammer Kärnten, freut sich über die Auszeichnung und betont: „Das Konditorhandwerk hat in Österreich eine große Tradition. Mit diesem Lehrgang stellen wir sicher, dass es auch in Zukunft innovativ und konkurrenzfähig bleibt.“ Die Fachausbildung wurde im Februar 2025 erstmals in Österreich gestartet. Sie ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit der Lebensmittelakademie des österreichischen Gewerbes mit der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim und Partnern wie der BÄKO Linz. Begleitet wurden die Teilnehmenden von namhaften Experten wie Josef Zotter, Eveline Wild, Martin Mayer und Helmut Wenschitz.