Dobratsch-Rundwanderweg wächst: Neue Etappen erkunden

Der Dobratsch-Rundwanderweg besteht nicht mehr aus vier, sondern aus fünf Etappen. Die neu gestalteten Abschnitte am kommenden Wochenende im Rahmen einer Führung von einem spezialisierten Guide vorgestellt.

Im Rahmen des Interreg-Projektes „INDIALPS“ wird der Dobratsch-Rundwanderweg neu gestaltet. „Gemeinsam erkunden wir zwei neue Wege“, erklärt Robert Heuberger, Geschäftsführer der Naturparke Kärnten. Diese werden am 11. und 12. Oktober 2025, im Rahmen einer Führung von einem spezialisierten Guide vorgestellt. „Am Samstag geht es von Nötsch nach Thörl-Maglern, mit anschließendem Einkehrschwung und einer Führung im Greißlermuseum“, so Heuberger. Einen grenzüberschreitenden Aspekt bekommt die nun kurz betitelte Dobratsch-Runde am Sonntag mit der Überquerung des Dreiländerecks.

Anmeldung für Naturpark-Tour noch möglich

Anmeldungen sind bis Freitagmittag, um 12 Uhr, telefonisch unter 04242 57571 28 oder per Mail unter naturparke@ktn.gv.at möglich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt vier Personen. Inkludiert ist auch eine Shuttlebus-Fahrt. Mitzunehmen sind festes Schuhwerk, eine persönliche Stärkung und Getränke sowie ein Sonnen- und Regenschutz.

Details zur Dobratsch-Runde: Samstag, 11. Oktober 2025 Etappe: Nötsch im Gailtal bis Thörl

Treffpunkt: 8.30 Uhr beim Restaurant „Zum Nont“ in Nötsch Sonntag, 12. Oktober 2025 Etappe: Thörl bis Arnoldstein

Treffpunkt: 8:30 Uhr in Thörl; beim Rastplatz nahe der Tankstelle





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 17:36 Uhr aktualisiert