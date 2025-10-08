Skip to content
/ ©Kohlmeier
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine grüne Wiese sowie den Dobratsch.
Im Rahmen des Interreg-Projektes "INDIALPS" wird der Dobratsch-Rundwanderweg neu gestaltet.
Bezirk Villach-Land
08/10/2025
Geführte Wanderung
Dobratsch-Rundwanderweg wächst: Neue Etappen erkunden

Der Dobratsch-Rundwanderweg besteht nicht mehr aus vier, sondern aus fünf Etappen. Die neu gestalteten Abschnitte am kommenden Wochenende im Rahmen einer Führung von einem spezialisierten Guide vorgestellt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)

Im Rahmen des Interreg-Projektes „INDIALPS“ wird der Dobratsch-Rundwanderweg neu gestaltet. „Gemeinsam erkunden wir zwei neue Wege“, erklärt Robert Heuberger, Geschäftsführer der Naturparke Kärnten. Diese werden am 11. und 12. Oktober 2025, im Rahmen einer Führung von einem spezialisierten Guide vorgestellt. „Am Samstag geht es von Nötsch nach Thörl-Maglern, mit anschließendem Einkehrschwung und einer Führung im Greißlermuseum“, so Heuberger. Einen grenzüberschreitenden Aspekt bekommt die nun kurz betitelte Dobratsch-Runde am Sonntag mit der Überquerung des Dreiländerecks.

Anmeldung für Naturpark-Tour noch möglich

Anmeldungen sind bis Freitagmittag, um 12 Uhr, telefonisch unter 04242 57571 28 oder per Mail unter naturparke@ktn.gv.at möglich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt vier Personen. Inkludiert ist auch eine Shuttlebus-Fahrt. Mitzunehmen sind festes Schuhwerk, eine persönliche Stärkung und Getränke sowie ein Sonnen- und Regenschutz.

Details zur Dobratsch-Runde:

Samstag, 11. Oktober 2025

  • Etappe: Nötsch im Gailtal bis Thörl
  • Treffpunkt: 8.30 Uhr beim Restaurant „Zum Nont“ in Nötsch

Sonntag, 12. Oktober 2025

  • Etappe: Thörl bis Arnoldstein
  • Treffpunkt: 8:30 Uhr in Thörl; beim Rastplatz nahe der Tankstelle


Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 17:36 Uhr aktualisiert
