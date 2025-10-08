Unfall: Kärntnerin streift Leitschiene und verreißt Lenkrad

Eine Leitschiene wurde am Mittwochnachmittag einer 52-jährigen Autofahrerin aus dem Bezirk Villach zum Verhängnis. Die Frau stieß dagegen und verriss in der Folge ihr Fahrzeug. Es kam zu einem Verkehrsunfall.

Die Freiwillige Feuerwehr, die Rettung und die Polizei wurden am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in Weißenstein alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr, die Rettung und die Polizei wurden am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in Weißenstein alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Töplitsch, Rettungskräfte sowie Beamte der Polizeiinspektion Feistritz an der Drau rückten am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall bei einem Kreisverkehr in der Marktgemeinde Weißenstein aus. Eine 52-jährige Lenkerin stieß dort gegen eine Leitschiene. In der Folge verriss sie ihren Wagen zur Fahrbahnmitte.

Lenkerin krachte in Gegenverkehr

„Dabei überfuhr sie ein Verkehrszeichen und prallte schließlich auf der Gegenfahrbahn in das Auto eines 31-Jährigen aus dem Bezirk Spittal an der Drau“, so die Polizisten. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt. „Nach der Erstversorgung wurde sie von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert“, erklärt die Exekutive abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 20:00 Uhr aktualisiert