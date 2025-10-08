Katze mit Benzin übergossen: Tierquäler in Thörl-Maglern unterwegs?

In der Ortschaft Thörl-Maglern im Bezirk Villach-Land häufen sich Vergiftungsfälle bei Tieren. Betroffen ist auch die Katze einer 5-Minuten-Leserin. "Jemand hat sie mit Benzin übergossen", berichtet sie entsetzt.

Katze Jinni wurde vollständig mit Benzin übergossen. Ihre Besitzerin will nun andere Tierhalter in der Umgebung warnen.

Der Schock bei L. sitzt tief. Ein bislang unbekannter Täter hat ihre Katze Jinni vollständig mit Benzin übergossen. „Ich habe sie so auf der Straße vor unserem Haus gefunden. Sie war komplett verängstigt“, schildert die Thörl-Maglerin gegenüber 5 Minuten. Der Vorfall endete für den Vierbeiner glimpflich. Der Tierarzt konnte das Benzin aus dem Fell entfernen. L.: „Es gab keine Absorption. In ein paar Tagen wird es ihr wieder besser gehen.“

Nicht der einzige Fall in Thörl-Maglern

Es ist jedoch nicht der erste Vergiftungsfall, wie L. betont. „Der Hund unserer Nachbarn ist vor drei Wochen ebenfalls verstorben.“ Auch hier wird vermutet, dass das Tier vergiftet worden ist. Zudem ibt es mehrere Fälle vermisster Katzen im Ort.