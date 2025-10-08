Skip to content
Region auswählen:
/ ©KK / privat
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Katze Jinni auf einem Sofa.
Katze Jinni wurde vollständig mit Benzin übergossen. Ihre Besitzerin will nun andere Tierhalter in der Umgebung warnen.
Thörl-Maglern
08/10/2025
Fälle häufen sich
Leserstory

Katze mit Benzin übergossen: Tierquäler in Thörl-Maglern unterwegs?

In der Ortschaft Thörl-Maglern im Bezirk Villach-Land häufen sich Vergiftungsfälle bei Tieren. Betroffen ist auch die Katze einer 5-Minuten-Leserin. "Jemand hat sie mit Benzin übergossen", berichtet sie entsetzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(133 Wörter)

Der Schock bei L. sitzt tief. Ein bislang unbekannter Täter hat ihre Katze Jinni vollständig mit Benzin übergossen. „Ich habe sie so auf der Straße vor unserem Haus gefunden. Sie war komplett verängstigt“, schildert die Thörl-Maglerin gegenüber 5 Minuten. Der Vorfall endete für den Vierbeiner glimpflich. Der Tierarzt konnte das Benzin aus dem Fell entfernen. L.: „Es gab keine Absorption. In ein paar Tagen wird es ihr wieder besser gehen.“

Nicht der einzige Fall in Thörl-Maglern

Es ist jedoch nicht der erste Vergiftungsfall, wie L. betont. „Der Hund unserer Nachbarn ist vor drei Wochen ebenfalls verstorben.“ Auch hier wird vermutet, dass das Tier vergiftet worden ist. Zudem ibt es mehrere Fälle vermisster Katzen im Ort.

Erzähle auch du deine Geschichte

Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Kärntner bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: