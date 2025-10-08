Verdächtiger Geruch im Keller: Feuerwehren rückten aus

Ein "komischer Geruch" führte die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Latschach, Faak am See und Gödersdorf zu einem Wohnhaus in Pogöriach. Glücklicherweise konnte rasch Entwarnung gegeben werden.

Bewohner hatten im Keller eines Wohnhauses in Pogöriach in der Marktgemeinde Finkenstein einen „komischen Geruch“ wahrgenommen. Der Verdacht lag nahe, dass es sich um eine überhitzte Heizungsanlage handelte. Aus diesem Grund rückten die Freiwilligen Feuerwehren Latschach, Faak am See und Gödersdorf zum Einsatz aus.

Entwarnung in Pogöriach

Vor Ort konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Ein Atemschutztrupp kontrollierte die Kellerräumlichkeiten mit einem Gas-Messgerät. „Dabei konnten keine gefährlichen Gaskonzentrationen festgestellt werden“, betonen die Florianis. Auch die Heizungsanlage war nicht überhitzt, der Pellets-Lagerraum war ebenfalls in bester Ordnung und Gasflaschen oder eine auslaufende Flüssigkeit gab es nicht. Vorsorglich wurden die Kellerräume dennoch belüftet. Im Anschluss rückten die Feuerwehrleute wieder ein.